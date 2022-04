MotoGP, le FP2 del GP delle Americhe: Zarco il più veloce, in risalita Bastianini e Bagnaia

SportFair

Sono andate in archivio anche le FP2 del GP delle Americhe, nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. La stagione si è aperta con grande incertezza, la classifica non è ancora delineata e stabilire un favorito alla vittoria è molto difficile.

La prossima gara preannuncia qualche sorpresa con tanti piloti in grado di salire sul gradino più alto del podio. Dopo le Fp1, Alex Rins si è confermato in forma e come possibile candidato alla vittoria. Indicazioni positive dalle Ducati, Bagnaia è stato però altalenante, ottimo tempo di Jack Miller, ancora buone sensazioni da Marc Marquez.

Il più veloce è stato Zarco, poi Jack Miller e Fabio Quartararo. In risalita Bastianini che ha chiuso quarto, poi Rins, Marquez, Vinales, Mir e Bagnaia.