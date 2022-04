MotoGP, Bagnaia è un fulmine a Jerez: pole strepitosa, secondo Quartararo e Marquez in risalita

SportFair

Si avvicina lo spettacolo del gran premio di Spagna a Jerez, nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. L’avvio di stagione è stato molto equilibrato, con tanti piloti che si sono alternati nelle prime gare. Non è stato un buon inizio di campionato per Bagnaia, il ducatista è tornato molto competitivo ed è in grado di tornare in lotta per le posizioni altissime della classifica.

Partirà in pole a Jerez proprio Bagnaia, l’italiano ha realizzato un tempo veramente eccezionale. Al secondo posto Quartararo, poi Espargaro. Al quarto posto Miller, in risalita Marc Marquez che ha recuperato terreno. Sesto Zarco e undicesimo Bastianini.

MotoGP, la griglia di partenza del GP di Spagna

1ª fila: 1. Bagnaia, 2. Quartararo, 3. A.Espargaro

2ª fila: 4. Miller 5. M.Marquez, 6. Zarco

3ª fila: 7. Makagami, 8. Bezzecchi, 9. Mir

4ª fila: 10. Martin, 11. Bastianini, 12.Vinales