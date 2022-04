MotoGP, il gran premio di Argentina si disputerà: ufficializzati gli orari di prove libere, qualifiche e gara

SportFair

Il gran premio in Argentina di MotoGp è stato a rischio, la gara si disputerà regolarmente. Un ritardo dei materiali necessari ai team per essere pronti a scendere in pista ha costretto gli organizzatori a cambiare tutto il programma del gran premio. I piloti non sono scesi in pista nella giornata di venerdì.

Programma ricco nella giornata di sabato, previste due sessioni di prove libere e le qualifiche. Appuntamento alle 17.35 italiane per la prima sessione di prove libere, alle 20.40 la seconda sessione. Le qualifiche prenderanno il via 22.05. Confermato l’orario della gara di domenica, partenza alle 20.