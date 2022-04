MotoGP Argentina, è Espargaro il più veloce nel Warm Up: sesto Bagnaia, in ritardo Bastianini

SportFair

Si è concluso anche il Warm Up, ultimo appuntamento prima del gran premio dell’Argentina. E’ stato un weekend molto movimentato per la MotoGp a causa del ritardo del materiale per alcuni team, tutto il programma del venerdì è stato annullato con il tour de force nella giornata di sabato.

Nel Warm Up sono arrivate le ultime indicazioni in vista della partenza. Il giro più veloce è stato realizzato da Aleix Espargaro, alle sue spalle Quartararo. Terzo Rins e quarto Jorge Martin. Poi Vinales e la Ducati di Bagnaia. Undicesimo Mir e poi Bastianini.