Freddy Rincon non ce l’ha fatta: morto a 55 anni l’ex calciatore colombiano

Le sue condizioni sono state gravissime sin dal suo arrivo in ospedale, Freddy Rincon è stato immediatamente operato per un brutto trauma cranico dopo l’incidente di qualche giorno fa in Colombia, ma i medici hanno messo subito in chiaro le cose: lotta tra la vita e la morte. Questa volta ha vinto la morte: Freddy Rincon non ce l’ha fatta. L’ex calciatore di Napoli e Real Madrid, capitano della Colombia negli anni 90 è deceduto a 55 anni a causa delle conseguenze riportate nello scontro con un autobus a Cali.