Montecarlo, Fognini si regala Tsitsipas: l’italiano supera Rinderknech in tre set

E’ iniziato il torneo di Montecarlo, nuovo appuntamento di tennis. E’ sceso in campo Fabio Fognini contro Arthur Rinderknech. La partita è stata più complicata del previsto per l’italiano che ha faticato soprattutto nel secondo set, nel complesso la vittoria è stata meritata per il numero 32 Atp.

Nel primo set Fognini perde subito un break, poi recupera quello successivo. La gara continua sul filo dell’equilibrio, sul 6-5 l’italiano piazza il break decisivo. Nel secondo set si registra le reazione del francese che chiude sul 4-6.

Nel terzo e decisivo set Fognini mette in mostra la maggiore qualità dal punto di vista tecnico. L’italiano rischia solo sul 5-3, annulla palle break e chiude sul 6-3. Al secondo turno affronterà Tsitsipas.