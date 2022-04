Monte-Carlo, sarà Davidovich Fokina-Tsitsipas la finale: il greco domina contro Zverev

SportFair

Sarà Davidovich Fokina-Tsitsipas la finale del torneo di Monte-Carlo di tennis, la competizione è arrivata all’ultimo atto. Lo spagnolo è sempre più una sorpresa e ha vinto contro Dimitrov dopo una partita molto combattuta. Fokina chiude il primo set sul risultato di 6-4, poi la reazione del bulgaro che ha vinto al tie-break. Nel terzo e decisivo set, lo spagnolo si è confermato in grande forma e ha chiuso sul punteggio di 6-3.

Dominio di Tsitsipas nell’altra semifinale, il numero 5 ha vinto senza problemi contro Zverev. Il greco ha confermato i favori del pronostico e ha vinto in due set. Il risultato di 6-4, 6-2 non lascia dubbi sulla gara, il tedesco non è stato quasi mai in partita. Domenica la finale.