Mondiali di pallavolo femminile 2022: ufficializzato il calendario

La FIVB ha ufficializzato il calendario del Campionato del Mondo femminile 2022, in programma in Polonia e Olanda dal 23 settembre al 15 ottobre. Le campionesse d’Europa di Davide Mazzanti esordiranno il 24 settembre con il Camerun, per poi affrontare: Portorico (26 settembre), Belgio (27 settembre), Kenya (29 settembre) e Olanda (2 ottobre).

Calendario del Mondiale femminile

Pool A (Arnhem, Olanda)

23 settembre: ore 20 Olanda-Kenya

24 settembre: ore 14 Belgio-Portorico; ore 15 Italia-Camerun

25 settembre: ore 13 Belgio-Kenya; ore 16 Olanda-Camerun

26 settembre: ore 18 Italia-Portorico

27 settembre: ore 18 Italia-Belgio; ore 20 Camerun-Kenya

28 settembre: ore 20 Olanda-Portorico

29 settembre: ore 18 Italia-Kenya; ore 20 Portorico-Camerun

30 settembre: ore 20 Olanda-Belgio

1° ottobre: ore 16 Portorico-Kenya

2 ottobre: ore 16 Olanda-Italia

Il calendario completo del Mondiale femminile 2022 è disponibile QUI

1a Fase (23 settembre – 2 ottobre)

Gruppo A (Arnhem): Olanda, Italia, Belgio, Porto Rico, Camerun, Kenya.

Gruppo B (Arnhem/Danzica): Polonia, Turchia, Repubblica Dominicana, Corea del Sud, Thailandia, Croazia.

Gruppo C (Arnhem/Lodz): Stati Uniti, Serbia, Germania, Bulgaria, Canada, Kazakistan.

Gruppo D (Arnhem): Brasile, Cina, Giappone, Colombia, Argentina, Repubblica Ceca.

2a fase (4-9 ottobre)

Pool E (Rotterdam): 1A, 2A, 3A, 4A, 1D, 2D, 3D, 4D.

Pool F (Lodz): 1B, 2B, 3B, 4B, 1C, 2C, 3C, 4C.

Quarti di finale (11 ottobre)

QF1, QF2, QF3, QF4 (Apeldoorn e Gliwice)

E1 vs E4, E2 vs E3, F1 vs F4, F2 vs F3

Semifinali

12 ottobre ore 20.30 SF1 (Gliwice) WQF3 v WQF4

13 ottobre ore 20.00 SF2 (Apeldoorn) WQF1 v QF2

Finali (Arnhem, 15 ottobre)

ore 16 3°-4° posto

ore 20 1° -2° posto