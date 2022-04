Mondiali di Curling, la vittoria dell’Italia del doppio misto sulla Finlandia non basta: azzurri out

SportFair

L’Italia non sbaglia ma non può esultare. Nell’ultima giornata di round robin dei Mondiali di doppio misto di scena a Ginevra, in Svizzera, la Nazionale tricolore di curling supera 10-3 la Finlandia ma finisce al quarto posto del Girone A e dunque fuori dalla seconda fase della rassegna iridata.

Stefania Constantini (Fiamme Oro) e Sebastiano Arman (Aeronautica Militare) fanno il loro dovere nell’ultimo incontro della prima fase ma le contemporanee vittorie di Svizzera e Norvegia condannano gli azzurri all’eliminazione. Grande rammarico per la Nazionale allenata da Violetta Caldart e Claudio Pescia che, dopo un inizio arrambante, hanno pagato a carissimo prezzo le tre sconfitte in serie contro Svizzera, Svezia e Norvegia, proprio le prime tre classificate del Girone A.

Azzurri tornati alla vittoria oggi sul ghiaccio svizzero: contro la Finlandia di Immonen-Sipila l’Italia parte forte rubando subito la prima mano andando in vantaggio 2-0. Altri due punti nel terzo, dopo la marcatura avversaria nella seconda ripresa, e altra mano rubata nel quarto per un parziale di 5-1. Dopo due punti finlandesi nel quinto, alla sesta ripresa arriva il colpo azzurro da k.o. con 4 punti nella sesta mano prima del definitivo 10-3.