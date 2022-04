Moise Kean saluta Raiola con un video commovente: il post è straziante

SportFair

Questa volta è successo davvero, dopo aver dato il suo ‘ultimo’ saluto al mondo intero, ammettendo di essere incazzato, dopo l’errore di tantissimi giornali in tutto il mondo, che lo avevano dato per morto qualche giorno fa, Mino Raiola, oggi, è morto veramente.

Ad annunciarlo è stata la sua famiglia con una nota ufficiale pubblicata sul suo profilo Twitter. Una notizia che ha sconvolto tantissimi giocatori, soprattutto coloro che si erano affidati a lui.

Tanti i messaggi di addio commoventi e gli omaggi a Raiola, ma il post di Moise Kean colpisce proprio dritto al cuore: “ancora non riesco a crederci, mi hai portato fuori dalle strade e mi hai fatto imparare tanti principi nella vita… a dire il vero non è un non addio per noi ovunque tu sia sarai sempre nel mio cuore. R.I.P BIG Boss🕊💔“, ha scritto il calciatore italiano a corredo di un video che lo ritrae proprio con Raiola e di una sua foto.