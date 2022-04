Due incidenti in Supercars, la FIA modifica il layout del circuito di Melbourne in vista del Gp d’Australia di F1

SportFair

E’ tutto pronto a Melbourne per il terzo round della stagione 2022 di Formula 1. Domenica si disputerà il Gp d’Australia, ma alla vigilia del nuovo appuntamento del Mondiale arrivano importanti novità: a seguito di una serie di incidenti avvenuti nelle prove della Supercars, categoria australiana che gareggia a Melbourne nello stesso weekend della F1, la FIA ha deciso di apportare delle modifiche al tracciato.

Nello specifico, come spiegato da speedcafe.com, sono state accorciate le protezioni alla curva 5 di circa 20 metri per evitare episodi simili a quelli accaduti oggi, nei quali i piloti hanno sbattuto violentemente contro la barriera, rimbalzando pericolosamente in pista.

Le modifiche apportate riguardano sia la F1 che le altre categorie in pista nel weekend a Melbourne.