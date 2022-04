Minuto di silenzio allo stadio per la morte del padre: Simeone scoppia in lacrime | VIDEO

Nella giornata di ieri si sono disputate partite importanti anche per la Liga spagnola, in particolar modo si sono registrate le vittorie di due squadre di Madrid, il Real e l’Atletico. La squadra di Ancelotti è sempre più lanciata verso il titolo mentre i Colchoneros dovranno conservare la zona Champions League.

L’Atletico Madrid ha vinto contro l’Alaves, la partita si è conclusa sul risultato di 4-1. I protagonisti sono stati Joao Felix e Suarez, autori di una doppietta a testa. Momenti di grande emozione prima del match, è andato in scena un minuto di silenzio per la morte del padre di Simeone. Sono stati momenti veramente commoventi per l’omaggio di tutto lo stadio, l’allenatore è scoppiato in lacrime.

“I appreciate the respect and the minute that was held. … I will never forget it.”

Diego Simeone was emotional during the minute of silence held in honor of his father, who died in late March.

(via @MovistarFutbol)pic.twitter.com/iqmkRbhQ6X

