Milan-Investcorp, rilancio e accordo: lo stadio, Ibrahimovic e i primi nomi sul mercato

Il Milan è concentrato sul finale di stagione, la squadra di Stefano Pioli è reduce dal colpo sul campo della Lazio che ha permesso ai rossoneri di continuare a lottare per la vittoria dello scudetto. Sono ore caldissime anche sul fronte cessione del club, ci siamo per il passaggio a Investcorp e venerdì potrebbe essere la giornata decisiva, o al massimo la prossima settimana. L’ultima novità riguarda la cifra dell’accordo: 1 miliardo e 180 milioni di euro con un rilancio di 80 milioni in più rispetto alla prima cifra concordata. Si tratta del fondo mediorientale da 40 miliardi di dollari, con sede in Bahrein. E’ un gestore globale di prodotti d’investimento alternativi, specializzato in private equity, real estate, credito, strategie di rendimento assoluto, partecipazioni in Gp e infrastrutture. L’uomo che ha intenzione di guidare il Milan è Al Ardhi.

Il progetto decennale

Le intenzioni del nuovo fondo sono importanti, soprattutto riportare il Milan ad altissimi livelli dal punto di vista sportivo. I contratti sono già pronti e i tifosi sono in attesa delle firme. Le parti sono già in contatto per programmare al meglio la prossima stagione e il futuro. Il primo aspetto da chiarire sarà la definizione del board, poi la questione dello stadio e infine il pacchetto dei calciatori. La questione del nuovo stadio rappresenta un aspetto di fondamentale importanza per programmare al meglio il futuro. Sul fronte calciatori è ancora incerta la situazione legata a Zlatan Ibrahimovic. Il contratto del calciatore è in scadenza, l’ultima stagione dello svedese è stata condizionata dagli infortuni e la decisione verrà presa di comune accordo. Iniziano a circolare i primi nomi sul fronte calciomercato. Il sogno è Riyad Mahrez, grande protagonista con la maglia del Manchester City. Le altre soluzioni sono Berardi, Asensio, Dybala o Origi per il reparto avanzato, poi il sostituto di Kessie e almeno un difensore.