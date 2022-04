Milan-Investcorp, la firma la prossima settimana. E c’è una novità: lo stadio tutto rossonero

SportFair

Si decide la stagione del Milan. La squadra di Stefano Pioli è pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto e attualmente guida la classifica con due punti di vantaggio sull’Inter. Tutto è nelle mani dei rossoneri, chiamati a conquistare 10 punti in quattro partite per avere la certezza di chiudere al primo posto. Il grandissimo merito è di Stefano Pioli, il tecnico ha avuto il modo di compattare la squadra nel periodo più difficile della stagione e in più gioca un calcio apprezzabile nonostante una rosa meno competitiva dei rivali. In particolar modo in attacco la rosa è ridotta all’osso considerando gli ultimi infortuni di Ibrahimovic e Giroud e le difficoltà di Brahim Diaz e Rebic, solo la stagione di Leao può essere considerata al di sopra delle aspettative. E Messias si è confermato molto affidabile.

Il Milan è pronto a svoltare sotto tutti i punti di vista, è ai dettagli la trattativa per la cessione a Investcorp. Importante la cifra dell’accordo: 1 miliardo e 180 milioni di euro con un rilancio di 80 milioni in più rispetto alla prima cifra concordata. Si tratta del fondo mediorientale da 40 miliardi di dollari, con sede in Bahrein. E’ un gestore globale di prodotti d’investimento alternativi, specializzato in private equity, real estate, credito, strategie di rendimento assoluto, partecipazioni in Gp e infrastrutture. L’uomo che ha intenzione di guidare il Milan è Al Ardhi. La firma è attesa la prossima settimana.

Un’altra novità importante riguarda la questione dello stadio. L’intenzione di Investcorp è quella di costruire un impianto di proprietà in tempi brevi. Lo stadio dovrà essere di proprietà solo del club rossonero, accogliere i tifosi 365 giorni all’anno e soddisfare tutte le esigenze dei tifosi. Un punto molto diverso da quello di Elliott che ha sempre puntato ad un progetto condiviso con l’Inter.