Milan, le indiscrezioni sulla seconda maglia 2022/2023: divisa bianca con strisce rosse molto sottili | FOTO

Il Milan sta disputando una stagione eccezionale, la squadra di Stefano Pioli è pienamente in lotta per la vittoria dello scudetto. Nell’ultima partita è arrivata una vittoria importantissima contro la Lazio, i rossoneri sono stati capaci di ribaltare l’iniziale vantaggio di Immobile con Giroud e Tonali. Si preannuncia un testa a testa bellissimo con l’Inter che si deciderà, con ogni probabilità, solo nei minuti finali.

Sul fronte societario manca solo l’ufficialità per il passaggio di proprietà a Investcorp, nel frattempo sono in corso valutazioni per la prossima stagione. In merito alla maglia bianca per la stagione 2022-2023 il sito footyheadlines.com ha pubblicato le anticipazioni. La divisa è targata Puma e rispecchia la tradizione rossonera. Si tratta della classica maglia con le strisce rosse molto sottili.