Milan-Genoa 2-0, le pagelle di SportFair: Leao Meravigliao, Messias entra e chiude i conti

SportFair

Vittoria con il minimo sforzo per il Milan che, risponde all’Inter, e torna in vetta al campionato di Serie A. Non è stata una partita brillantissima dei rossoneri ma, a questo punto del campionato, contano solo i tre punti. Il Genoa si è confermata una squadra solida che può ancora raggiungere l’obiettivo salvezza, il punto debole continua ad essere la fase di finalizzazione. La compagine di Blessin si giocherà la stagione nella prossima partita, il calendario propone lo scontro diretto contro il Cagliari. Il Milan si schiera con Leao e Giroud, gli ospiti rispondono con Piccoli e Ekuban. I ritmi non sono altissimi. La gara si sblocca dopo 11 minuti: assist perfetto di Kalulu, il solito Leao non sbaglia. Al 36′ occasione per Saelemaekers, al 46′ la chance più grossa per gli ospiti, Galdames non trova la porta. Nel secondo tempo ci prova Giroud in acrobazia, poi ancora Leao. Nel finale il risultato cambia ancora, finisce 2-0, la chiude Messias. Tre punti d’oro per il Milan che si riporta in vetta alla classifica con 71 punti contro 69 dell’Inter, i nerazzurri chiamati a recuperare la partita contro il Bologna.

Milan-Genoa, le pagelle di SportFair

MILAN (4-2-3-1):

Maignan voto 6: non viene molto impegnato dagli avversari, rischia solo su una conclusione. Parata nel finale.

Gabbia voto 6: lanciato in campo al posto di Calabria, solo una piccola sbavatura.

Kalulu voto 6.5: difensore eccezionale, è protagonista in occasione del gol di Leao.

Tomori voto 6: grande presenza e senso della posizione, è sempre più affidabile.

T. Hernandez voto 6.5: stringe i denti nonostante un problema fisico, non viene molto impegnato dagli avversari. Ottimo sul gol Messias.

Tonali voto 6: migliora partita dopo partita e si candida ad un ruolo da primo piano anche nel futuro.

Bennacer voto 6.5: il suo lavoro è troppo importante per la squadra, bene in entrambe le fasi del gioco.

Saelemaekers voto 5.5: una buona palla per Giroud, poi viene sostituito da Pioli.

Kessie voto 5.5: non è un buon periodo, non riesce più ad essere decisivo.

Leao voto 7: lui, invece, è sempre più decisivo. Un altro gol bellissimo e importantissimo.

Giroud voto 5.5: ci prova con un girata che finisce alta, poi lascia il campo.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Toure s.v., Gabbia, Bakayoko, Krunic, Brahim Diaz s.v.,

Messias voto 7: entra nel secondo tempo e chiude i conti.

Maldini, Rebic 6.5, Lazetic. All.: Pioli

GENOA (4-2-3-1):

Sirigu voto 6: non è responsabile sul gol di Leao. Miracolo su Messias.

Hefti voto 5.5: un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni, oggi non è sempre preciso.

Ostigard voto 6: è un difensore pronto per certi livelli, anche oggi l’ha dimostrato.

Bani voto 6.5: il migliore della retroguardia, chiude alcune azioni pericolose.

Vasquez voto 6: si muove bene sull’esterno e riesce a creare superiorità.

Galdames voto 5.5: è sua l’occasione più grande del Genoa, ma la sbaglia.

Badelj voto 6: centrocampista di esperienza che si prende tante responsabilità.

Amiri voto 6: buoni spunti e qualche errore, viene sostituito.

Ekuban voto 6: le potenzialità ci sono, ma gli manca lo spunto decisivo.

Frendrup voto 5.5: soffre l’emozione di uno stadio come San Siro.

Piccoli voto 5.5: non è il calciatore in grado di fare la differenza in fase offensiva.

A disposizione: Semper, Marchetti, Criscito, Masiello, Melegoni 5.5, Gudmundsson 6, Ghiglione, Destro 5.5, Azevedo, Yeboah 5.5, Maksimovic, Portanova. All.: Blessin