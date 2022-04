Milan, svolta sulla cessione: l’ambasciata del Bahrain conferma la trattativa con Investcorp, cifre e dettagli

SportFair

Il Milan è concentrato sulla stagione in corso, l’obiettivo è quello di conquistare lo scudetto. Il rendimento della squadra di Stefano Pioli è stato importantissimo e il gruppo è concentrato in vista del derby di Coppa Italia contro l’Inter. Nel frattempo continuano a circolare voci sulla cessione del club e gli ultimi aggiornamenti sono interessanti. L’ambasciata del Bahrain nel Regno Unito ha confermato ufficialmente le trattative in corso del fondo Investcorp. Il prezzo della cessione è stato confermato a 1,1 miliardi di dollari.

“L’asset manager Investcorp basata in Bahrain ha avviato trattative esclusive per l’acquisto del club italiano AC Milan per 1,1 miliardi di dollari. Investcorp è stata fondata nel 1982, offre un portafoglio di investimenti diversificato e globale e gestisce oltre 42 miliardi di dollari di asset in tutto il mondo”. Si tratta di un primo passo importante che conferma la volontà di mettere le mani anche sul Milan.

Dopo il successo contro il Genoa, il presidente Al Ardhi si era complimentato con un tweet: “congratulazioni al Milan per essere tornato in vetta al campionato italiano. Buona Pasqua al club, ai suoi tifosi e a tutti quelli che festeggiano in quest’occasione”.