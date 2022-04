Il Bologna strappa un punto contro il Milan: la telefonata di Mihajlovic dopo l’impresa di San Siro

SportFair

Impresa del Bologna che ha strappato un punto preziosissimo nel posticipo della 31esima giornata del campionato di Serie A contro il Milan. I rossoblu non stanno attraversando un momento entusiasmante, la squadra ha dimostrato qualche lacuna di troppo ma l’impegno è stato sempre al massimo. La partita di San Siro ha rilanciato le chance di salvezza del Bologna, l’obiettivo è ormai vicinissimo considerando i 12 punti di vantaggio dal terzultimo posto occupato dal Venezia.

Il Bologna ha disputato una partita ordinata e non ha rinunciato a pungere in contropiede. L’uomo del match è stato il portiere Skorupski, autore di almeno tre parate decisive, per gli ospiti l’occasione più pericolosa è stata sul piede di Barrow. Non è passata inosservata l’assenza di Sinisa Mihajlovic, l’allenatore è stato costretto ad un nuovo ricovero a causa del ritorno della leucemia. Al termine della partita, il serbo ha deciso di chiamare la squadra: “sono orgoglioso di voi. E sapete una cosa? Se ci aveste creduto di più magari avremmo vinto. Ma bravi, bravi tutti… Sono felice”.