Milan-Bologna, il racconto: Fascina-Berlusconi-Salvini allo stadio, la ferita di Ibra e la frase all’arbitro | FOTO

Il posticipo della 31esima giornata del campionato di Serie A si è concluso sul risultato di 0-0, il Milan non è riuscito a sfondare contro il Bologna. Formazione coraggiosa di Stefano Pioli che ha schierato dal primo minuto Leao, Giroud, Messias e Brahim Diaz. I rossoblu si sono difesi con grande ordine e hanno strappato un punto meritato. Nel primo tempo occasioni per Barrow e Giroud, ma i portieri sono stati grandi protagonisti.

Nella ripresa ancora occasioni per Leao e Rebic, ma il portiere rossoblu si è confermato in giornata di grazia. In tribuna presenti anche Silvio Berlusconi con la compagna Marta Fascina e poi Matteo Salvini. Nel secondo tempo è entrato Zlatan Ibrahimovic, lo svedese si è ferito dopo uno scontro con la testa con Medel. Poi non ha gradito le continue perdite di tempo del Bologna: “complimenti, complimenti, complimenti”, ha urlato Ibra all’indirizzo del direttore di gara.