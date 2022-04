Milan-Bologna 0-0, le pagelle di SportFair: raggiunto lo… Skorupski, il portiere stoppa i rossoneri con interventi miracolosi

SportFair

Più problemi del previsto per il Milan nel posticipo della 31esima giornata del campionato di Serie A, i rossoneri sono scesi in campo contro il Bologna. La squadra di Stefano Pioli ha giocato con coraggio con l’intenzione di sbloccare subito il risultato e rispondere alle vittorie di Napoli e Inter, la compagine rossoblu si è difesa con grande ordine senza rinunciare a pungere in contropiede. Il Milan è molto offensivo con Giroud, Messias, Leao e Brahim Diaz, il Bologna risponde con Arnautovic e Barrow. Il Milan prova a mettere pressione, al 17′ la prima occasione per Leao che calcia alto. Al 27′ la risposta del Bologna con Barrow, si supera Maignan. L’ultima occasione del primo tempo è sulla testa di Giroud ma Skorupski si supera. Nel secondo tempo il portiere è ancora protagonista su Leao. Al 61′ Calabria sfiora il gol con un tiro pericoloso. Finisce 0-0, si ferma il Milan, il Napoli ad un solo punto, l’Inter a -4 ma con una partita da recuperare proprio contro il Bologna.

Milan-Bologna, le pagelle di SportFair

MILAN (4-2-3-1):

Maignan voto 6.5: si supera nel primo tempo con una parata da applausi su Barrow. Standing ovation.

Calabria voto 6.5: la solita partita attenta, ci prova anche nella metà campo avversaria con buona spinta. Occasione da gol nel secondo tempo.

Kalulu voto 6: si conferma in un ottimo periodo di tempo, in anticipo è sempre preciso.

Tomori voto 6.5: un muro, chiude quasi tutti gli interventi degli attaccanti del Bologna. Insuperabile.

Theo voto 6: ci prova anche dalla distanza, è una spina nel fianco con continui inserimenti.

Tonali voto 6: prende per mano il centrocampo e fa girare bene la squadra. Si è preso il Milan.

Bennacer voto 6.5: grande partita. Corre anche durante l’intervallo nello spogliatoio.

Messias voto 5: non la vede mai nel primo tempo e viene giustamente sostituito all’intervallo.

Brahim voto 5.5: non sta attraversando un buon momento, gli manca lo spunto decisivo. Involuzione.

Leao voto 6.5: è uno dei pochi a creare qualcosa di pericoloso, salta gli avversari con facilità. L’attaccante del futuro. E anche del presente.

Giroud voto 6.5: sulla sua testa l’occasione più pericolosa nel periodo tempo. Fa reparto da solo.

All.: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo Touré, Castillejo, Ibrahimovic 5.5, Rebic 5.5, Florenzi s.v., Krunic, Bakayoko, Gabbia, Saelemaekers, Kessie 5.5.

BOLOGNA (3-4-2-1):

Skorupski voto 7: grande parata su Giroud nel primo tempo, riflesso da campione su Leao. Super parata su Rebic. Ha raggiunto lo… Skorupski.

Soumaoro voto 6: fisicamente è difficile da spostare, difende la porta con grande grinta.

Medel voto 6.5: un po’ in difficoltà nel gioco aereo. Non è un difensore, ma si adatta in modo fantastico. Salva su Calabria.

Theate voto 6: qualche rischio, ma anche buone giocate di un calciatore affidabile.

Hickey voto 6: pattina in campo. Giocatore di Hickey.

Schouten voto 6.5: quantità e qualità, è un calciatore molto prezioso per il centrocampo. Giocata di prestigio nel finale.

Aebischer voto 6: una bella sorpresa, si è ambientato bene. Problemi di pronuncia.

Dijks voto 6: il giallo lo condiziona un po’, per il resto è una partita di grande sacrificio.

Svanberg voto 6.5: il migliore del centrocampo, tuttofare a disposizione della squadra.

Barrow voto 6.5: sul suo piede l’occasione più grande della partita, Maignan si supera. Talento sprecato.

Arnautovic voto 6: partita difficile per l’attaccante, non riesce a sorprendere i difensori avversari.

All.: Tanjga. A disposizione: Bardi, Binks, Bonifazi s.v., Orsolini 6, Sansone, Viola, Mbaye s.v., Santander, Soriano 6, Vignato, Kasius 6, Falcinelli.