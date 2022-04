Milan-Atalanta a rischio rinvio? La partita di Serie A potrebbe saltare: il motivo

SportFair

Il Milan è pienamente in lotta per la vittoria dello scudetto. Stagione sorprendente della squadra di Stefano Pioli che, nella partita della 34esima giornata del campionato di Serie A, ha conquistato tre punti fondamentali sul campo della Lazio. La prova di forza dei rossoneri è stata importante, il Milan è stato capace di ribaltare l’iniziale vantaggio di Ciro Immobile con i gol messi a segno da Giroud e Tonali. Il Milan guida la classifica con due punti di vantaggio sull’Inter, ma la squadra di Simone Inzaghi dovrà recuperare una partita contro il Bologna.

Il Milan si gioca tantissimo, a quattro giornate dal termine. Il calendario è difficile, squadre come Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo si sono messe in mostra e non sono da sottovalutare. La partita contro l’Atalanta, fissata per il 15 maggio alle ore 18, è a rischio rinvio. Il motivo? Lo stesso giorno è previsto lo sciopero dei vigili urbani a Milano. La notizia è stata ufficializzata e sia il sindaco Sala che il prefetto sono stati informati. Tuttavia la realizzazione dello sciopero rimane ancora in dubbio. In caso di mancata cancellazione la Lega Serie A sarebbe costretta a riprogrammare la partita in un’altra data.