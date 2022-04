Il Milan a Investcorp? 300 milioni sul mercato, tutti i nomi che infiammano l’ambiente rossonero

SportFair

Il Milan è pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto, la squadra di Stefano Pioli sta disputando una stagione sorprendente e punta il primo posto. Nell’ultima partita della 33esima giornata i rossoneri hanno ritrovato la via del gol contro il Genoa e la gara si è conclusa sul risultato di 2-0. A tenere banco è anche il futuro del club, in particolar modo continuano a circolare le voci su un passaggio di proprietà. Un acquirente si è già fatto vivo, si tratta del fondo mediorientale da 40 miliardi di dollari Investcorp, con sede in Bahrein. E’ un gestore globale di prodotti d’investimento alternativi, specializzato in private equity, real estate, credito, strategie di rendimento assoluto, partecipazioni in Gp e infrastrutture.

Come potrebbe cambiare il mercato

Il Milan è una squadra completa, formata da alcuni top player come Theo Hernandez, Maignan e Leao su tutti. La stagione ha fatto emergere qualche lacuna di troppo e l’intenzione è quella di migliorare la squadra. Il passaggio di proprietà potrebbe portare nuova disponibilità sul mercato, circa 300 milioni di euro. Iniziano a circolare i primi nomi, veramente interessanti. I primi due acquisti dovrebbero essere, in ogni caso, quelli del difensore Botman e dell’attaccante Origi. In attacco il nome valutato è quello di Haller dell’Ajax, occhi anche su Nkunku grande protagonista con la maglia del Lipsia. La pista italiana porta a Zaniolo della Roma, mentre il sostituto di Kessie potrebbe essere Tchouameni del Monaco. Poi le trattative con il Sassuolo per Berardi o Scamacca, comunque difficili per la valutazione del club neroverde.