Mihajlovic torna in ospedale: la prima FOTO con dedica della moglie Arianna

Sinisa Mihajlovic è stato costretto ad un nuovo ricovero, l’allenatore si trova all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove si sta sottoponendo a nuove cure contro la leucemia. Il serbo continua a lottare, la malattia è tornata ma adesso è preparato considerando l’esperienza del passato. “Questa malattia è molto coraggiosa per aver voglia di affrontare ancora uno con me. Se non gli è bastata una lezione, io sono qui pronto a dargliene una seconda. Si può cadere, ma bisogna trovare la forza per rialzarsi”, aveva detto Sinisa prima del ricovero.

Il tecnico non ha abbandonato la squadra, è in contatto con i calciatori e il pensiero è già rivolto ai prossimi appuntamenti. Il Bologna ha risposto con grande carattere e nelle ultime tre partite ha conquisto 5 punti contro Milan, Sampdoria e Juventus.

“Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza. Sei un Leone dal cuore tenero”, ha scritto la moglie Arianna Rapaccioni a commento di una foto pubblicata sui profili social.