Miami, Ruud è il primo finalista: tutto facile contro Cerundolo

Si è conclusa la prima semifinale del torneo di tennis a Miami. La sorpresa più grande è stata la sconfitta di Medvedev, non sono rimasti italiani dopo il ritiro di Jannik Sinner. La gara tra Ruud e Cerundolo non è stata mai in discussione e si è conclusa in un’ora e 35 minuti.

Solo il primo set è stato equilibrato, il norvegese ha vinto con il punteggio di 4-6. Il secondo set è stato senza storia, l’argentino non è riuscito a rientrare nel match. Ruud ha chiuso con un netto 1-6 in 46 minuti. Ruud vola meritamente in finale e affronterà il vincente tra Hurkacz e Alcaraz.