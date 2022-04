Miami, sarà Alcaraz-Ruud la finale: lo spagnolo supera Hurkacz con un doppio tie-break

SportFair

Si è disputata anche la seconda semifinale del torneo di tennis a Miami, la finalissima sarà tra Ruud e Alcaraz. Continua il momento magico dello spagnolo che ha avuto la meglio di Hurkacz. E’ stata una partita tiratissima, il polacco è riuscito a mettere in difficoltà il classe 2003 con buoni colpi.

Un doppio 6-7 che ha confermato l’equilibrio in campo. Nel primo set Ruud e Alcaraz riescono sempre a mantenere il servizio, il tie-break è a favore dello spagnolo con il punteggio di 5-7. Stesso discorso anche nel secondo set, in questo caso lo spagnolo ha dominato il tie-break con il punteggio di 2-7. Alcaraz affronterà in finale Ruud in un match che si preannuncia spettacolare.