Messi non fa sconti a nessuno, la moglie Antonella Roccuzzo: “fai vincere i bambini” | VIDEO

La stagione di Leo Messi non può essere considerata all’altezza. La Pulce ha accettato con entusiasmo il trasferimento al Psg, l’impatto è stato comunque positivo ma le ultime prestazioni non sono state all’altezza. L’argentino è finito anche nel mirino dei tifosi francesi, Messi è stato fischiato dopo l’eliminazione in Champions League agli ottavi di finale contro il Real Madrid.

La Pulce ha intenzione di completare la stagione nel miglior modo possibile e conquistare il campionato con il Psg, poi valuterà con calma il futuro. Si tratta di un calciatore che non ha mai intenzione di perdere, nemmeno contro i figli. L’ex stella del Barcellona non fa sconti in famiglia e la moglie Antonella Roccuzzo è stata costretta ad intervenire. “Lascia che i bambini vincano”, ha scritto come didascalia al video.