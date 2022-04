Scene esilaranti alla Scheldeprijs 2022: Merlier contromano, costretto a ‘scappare’ tra il pubblico | VIDEO

SportFair

E’ andata in scena oggi la Scheldeprijs 2022, vinta di Kristoff. A far parlare, dopo la corsa, non è la vittoria del 35enne norvegese, ma quanto accaduto a Tim Merlier. Il corridore dell’Alpecin, che ha tagliato il traguardo in nona posizione non si è reso conto che il gruppo degli inseguitori doveva ancora arrivare a destinazione e si è diretto contromano nel percorso della corsa.

Il belga, appena si è reso conto dell’arrivo dei suoi colleghi, ha quindi scavalcato le transenne unendosi al pubblico, che lo ha aiutato, per evitare un incidente.

Merlier stava rinetrando verso l’autobus della squadra e per questo ‘errore’ è stato multato di 200 euro. “Quando volevo tornare al parcheggio del bus della squadra, pensavo che tutti i ciclisti fossero già arrivati. Nessuno degli ufficiali di gara mi ha fermato e c’era solo 1 gruppo dietro di noi in gara. Quindi non volevo mettere in pericolo altre persone. Vorrei scusarmi se l’ho fatto“, ha scritto sui social.