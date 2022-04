Medvedev costretto a fermarsi, l’annuncio sui social: “negli ultimi mesi ho giocato con un’ernia”

SportFair

Il tennis continua a perdere prezzi pregiati, in vista dei prossimi appuntamenti. L’ultimo forfait riguarda Daniil Medvedev, costretto ad operarsi. L’annuncio è arrivato direttamente dal numero due al mondo, attraverso un messaggio pubblicato sul profilo Instagram.

“Ciao a tutti. Negli ultimi mesi ho dovuto giocare con una piccola ernia. Insieme con il mio team abbiamo deciso che è meglio operare. Starò fuori dai campi per un mese o due e lavorerò sodo per tornare il più presto possibile. Grazie a tutti per il vostro sostegno”. Il russo sarà costretto a saltare i prossimi appuntamenti, un duro colpo per Medvedev e in generale per il mondo del tennis.