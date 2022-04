Medel perde la testa, le accuse agli arbitri: “siete della Juventus” | VIDEO

SportFair

La 33esima giornata del campionato di Serie A ha regalato la partita tra Juventus e Bologna, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1. Non è stata una buona prestazione per la squadra di Massimiliano Allegri, il gol del pareggio è arrivato a tempo quasi scaduto e in 11 contro 9 uomini.

Dopo lo 0-0 del primo tempo, la gara si è sbloccata nel secondo tempo. Il marcatore è stato Arnautovic, nel finale un episodio chiave. Contatto al limite dell’area tra Morata e Soumaoro, l’arbitro viene richiamato al Var. Il direttore di gara decide per l’espulsione del difensore e il calcio di punizione e il provvedimento fa discutere. Medel perde la testa, il calciatore del Bologna protesta e viene espulso. Il cileno si è scagliato contro l’arbitro, per due volte ha applaudito ironicamente il direttore di gara. Infine ha lanciato accuse, come sembra confermare un video. “Por la Juventus”, “siete della Juventus”, avrebbe detto indicando lo stemma.