Mbappé-Juventus, il vero significato del post pubblicato dall’attaccante che ha scatenato i tifosi bianconeri

Kylian Mbappé è sul mercato, l’attaccante è in trattativa con il Psg per il rinnovo del contratto ma l’accordo sembra molto difficile. Il francese si è confermato il migliore in circolazione e non è soddisfatto della stagione in Francia. La squadra è formata solo da campioni, ma il gruppo ha dimostrato evidenti lacune dal punto di vista caratteriale. In Ligue 1 si appresta a vincere il campionato, ma in Champions League il rendimento non è stato all’altezza. Nella serata di ieri ha deciso di infiammare le voci di calciomercato con un post pubblicato sul profilo Instagram, in particolar modo si sono scatenati i tifosi della Juventus.

Mbappé ha pubblicato una Storia con il simbolo della zebra, l’animale associato alla Juventus, più una clessidra e la scritta ‘soon’. “Zebra arrivo”, ha scritto il calciatore. Ovviamente il significato non riguarda la Juventus e l’attaccante non indosserà la maglia bianconera nella prossima stagione.

La Juventus non può permettersi l’acquisto di Mbappé, le cifre sono irraggiungibili. I bianconeri non possono permettersi un altro arrivo ‘stile Cristiano Ronaldo’ e hanno già investito oltre 70 milioni per l’arrivo di Vlahovic. Mbappé ha già raggiunto un accordo, ma con il Real Madrid. Il francese sarà, con ogni probabilità, il nuovo attaccante dei Blancos.

Dietro il messaggio di Mbappé si nasconde una trovata pubblicitaria legata al marketing dell’attaccante che ha voluto far crescere l’attesa in vista di un appuntamento che non riguarda direttamente il calcio giocato.