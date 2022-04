Max Verstappen, l’ultimo giro ad Abu Dhabi ed il rapporto con Hamilton: “uno dei più grandi di sempre, ma per vincere non devi battere solo lui”

SportFair

La stagione 2022 di Formula 1 è iniziata in maniera spettacolare. I piloti in pista, nelle prime due gare dell’anno, hanno regalato uno show unico e davvero speciale con la Ferrari che è riuscita a rendersi subito protagonista.

Nonostante il grande inizio di stagione, si parla ancora del finale del Mondiale 2021. Max Verstappen è tornato a parlare del rapporto col suo rivale dello scorso anno, che non è riuscito a far bene ancora nelle prime due gare dell’anno.

“Sebastien Ogier diceva che per lui era più importante vincere un Mondiale rally contro Sebastien Loeb che tre campionati senza di lui. Beh, io non sono d’accordo. L’obiettivo è sempre la vittoria finale, a prescindere che ci siano o no determinati avversari. Per vincere, devi battere tanti buoni piloti, non solo Lewis, con il quale ho avuto le mie battaglie, ma provo anche molto rispetto per lui. Si tratta di uno dei più grandi piloti mai esistiti” , ha affermato il campione del mondo ai canali Red Bull.

E sull’ultimo giro della gara di Abu Dhabi del 2021 ha concluso: “non ci ho ripensato così spesso. Ho guardato le foto, ma poi sono andato in vacanza, anche perché ero stanco. Naturalmente è un momento speciale, in cui ho avuto anche dei crampi al polpaccio destro, ma in un momento così dimentichi tutto. Era l’attimo per cui avevo lavorato per tutta la vita. Io e mio padre l’avevamo sempre sognato. Ma spero che questo sia stato solo l’inizio. La stagione 2021 insegna a credere sempre nelle proprie possibilità, fino all’ultimo giro. Un film su Abu Dhabi? Spero che non succeda mai, non ne ho bisogno! Ma se dovesse capitare, mi piacerebbe che Leonardo DiCaprio interpretasse la mia parte“.