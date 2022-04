Marsiglia-PAOK, gol incredibile di Payet: i compagni di squadra ‘sconvolti’ | VIDEO

SportFair

Il Marsiglia è una delle squadre candidate alla vittoria della Conference League, forse la principale. Il club francese è protagonista anche in Ligue 1, occupa la seconda posizione alla spalle del Psg. Il Marsiglia è sceso in campo nell’andata dei quarti di finale di Conference League contro il Paok, la gara si è conclusa sul risultato di 2-1. I francesi hanno messo in mostra la maggiore qualità dal punto di vista tecnico, ma la qualificazione si deciderà al ritorno.

Il Marsiglia è passato in vantaggio con un gol al 13′ di Gerson, al 45′ il raddoppio di Payet. Nel secondo tempo El Kaddouri ha riaperto la qualificazione con il gol del definitivo 2-1. E’ diventato virale il gol di Payet, l’ex West Ham è stato autore di una marcatura da stropicciarsi gli occhi, un tiro da lontano che si è infilato sotto l’incrocio. La reazione dei calciatori non è passata inosservata, i compagni si sono messi le mani nei capelli.