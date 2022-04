Marrakech, eliminati Travaglia e Cecchinato: al prossimo turno Molcan e Carballes Baena

SportFair

E’ in corso il torneo di tennis a Marrakech, in Marocco. Dopo la vittoria di Musetti contro Ramos, si sono registrate due delusioni: le eliminazioni di Travaglia e Cecchinato.

Partita senza storia tra Molcan e Travaglia, la partita non è stata mai in discussione. Lo slovacco ha messo in mostra un ottimo tennis e ha dominato in lungo e in largo, il risultato di 2-0 (6-0, 6-4) lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro.

Più combattuta la partita tra Cecchinato e Carballes Baena, ma anche in questo caso l’italiano è stato costretto ad arrendersi. Lo spagnolo ha vinto con il punteggio di 0-2 (5-7, 6-7).