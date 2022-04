Maria Sharapova è incinta: sui social il dolcissimo annuncio | FOTO

SportFair

Nella notte italiana Maria Sharapova ha condiviso sui social un dolcissimo scatto per annunciare al mondo intero che presto diventerà mamma.

L’ex tennista russa, ex numero 1 al mondo, vincitrice di 5 titoli Slam, ritiratasi dal mondo del tennis 2 anni fa ha pubblicato sui social una dolce foto che la ritrae in costume, in spiaggia, mentre mostra il suo pancino.