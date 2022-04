Marc Marquez ha l’ok dei medici: lo spagnolo torna in pista ad Austin

SportFair

Contro ogni previsione, Marc Marquez stupisce tutti ancora una volta. Lo spagnolo della Honda, che ieri ha effettuato un test su una moto da strada ha poi incontrato i medici per avere un quadro completo della sua situazione e decidere se poter partire o meno verso il Texas, dove domenica si corre il Gp delle Americhe.

Marquez ha avuto l’ok e tornerà a gareggiare nel Mondiale di MotoGp ad Austin.

I medici hanno autorizzato Marc Marquez a tornare al Gran Premio dopo la sua caduta nel Warm Up al GP dell’Indonesia e la successiva diagnosi di diplopia. Il pilota del Repsol Honda Team ha completato il suo piano di trattamento conservativo ed è pronto a tornare in azione al Round 4, il Gran Premio delle Americhe ad Austin, in Texas. Prima di dirigersi verso gli Stati Uniti, ha confermato i suoi sentimenti e la sua visione su una CBR600RR sul circuito di Alcarras.