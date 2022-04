Marc Marquez sogna di correre ad Austin, lo spagnolo in moto per un test: ma serve l’ok dei medici

SportFair

Marc Marquez non si arrende e proprio mentre i suoi colleghi viaggiano verso il Texas, dove domenica si correrà il Gp delle Americhe, sul circuito di Austin, tanto amato dal campione di Cervera, che lì ha vinto sette delle otto gare di MotoGp disputate, lo spagnolo torna in moto.

Marquez, costretto ad uno stop per un nuovo caso diplopia, ha pubblicato oggi sui social una foto che lo ritrae in sella ad una Honda CBR 600RR stradale, con la quale sta girando sul circuito di Alcarràs per testare la sua condizione fisica e la sua vista ad alta velocità. Un test importante per Marquez, che sogna di correre in America, ma una decisione arriverà solo dopo un consulto con i medici.