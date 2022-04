Marc Marquez risponde ad Espargaro: “quando seguivano me io mi sentivo orgoglioso”

SportFair

Sono andate in scena oggi le prime due sessioni di prove libere del Gp di Spagna di MotoGP. Non sono mancate le scintille in pista a Jerez de la Frontera, soprattutto tra piloti.

Marc Marquez, infatti, ha fatto infuriare Aleix Espargaro, che non gliele ha mandate a dire per averlo distratto aspettandolo per prendergli la scia. A fine giornata è arrivata la risposta di Marc Marquez: “se quest’anno Aleix è forte, la gente lo segue e cerca le scie. Dovrebbe essere orgoglioso che qualcuno lo voglia seguire, anche perché di solito avviene l’opposto. Ma con Aleix è normale, si lamenta sempre. Quando c’ero io in quella posizione e cercavano la mia scia, io mi sentivo orgoglioso. Ma non voglio dare troppa importanza a questa cosa”.