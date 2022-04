Marc Marquez in viaggio verso Austin, ma il Dottor Charte avverte: “serve un certificato che attesti la guarigione al 100%”

SportFair

Marc Marquez ha ricevuto ieri l’ok dei medici per poter partire alla volta del Texas, dove domenica si disputerà il Gp delle Americhe, sul circuito di Austin, che lo spagnolo della Honda tanto ama.

Dopo un test su una moto da strada, Marquez ha incontrato lo staff medico che gli ha dato il permesso di gareggiare. Prima di salire in sella alla sua Honda, ad Austin, però, Marquez dovrà incontrare il Dottor Charte, dirigente medico della MotoGP, che avrà bisogno di un certificato oftalmologico che attesti la guarigione al 100% dalla doplopia per consentire al pilota di poter scendere in pista.

“Quando tornerà dovrà presentare un certificato oftalmologico attestante che è guarito al 100% dalla diplopia“, ha spiegato Charte. “Sono internista e intensivista, quindi non posso fare l’oculista e altro, quindi dall’anno scorso ci sono stati alcuni infortuni per cui richiediamo allo specialista di turno un certificato che garantisca la guarigione del paziente”, ha concluso.