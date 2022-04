Uno spot per il calcio, Manchester City e Liverpool regalano spettacolo: 2-2 e ancora tutto aperto per il titolo

SportFair

Uno spot per il mondo del calcio. Si sono affrontate due squadre in grandissima forma, il Manchester City e Liverpool nel big match della giornata di Premier League. Le squadre di Guardiola e Klopp sono protagoniste anche in Champions League e si sono dimostrate le candidate principali alla vittoria. In Premier League è ormai un testa a testa proprio tra City e Liverpool, il distacco alla vigilia del match era di un solo punto a favore dei Citizen.

E’ stata una partita bellissima tra due squadre con importanti qualità dal punto di vista tecnico e dell’intensità. I ritmi sono stati altissimi già dai primi minuti. Partenza sprint della squadra di Guardiola che passa in vantaggio con il fuoriclasse de Bruyne, azione personale da impazzire del belga. La reazione dei Reds è da grande squadra, arriva l’immediato pareggio di Diego Jota.

Al 36′ il City passa di nuovo in vantaggio con Gabriel Jesus. La squadra di Klopp non molla mai e, all’inizio del secondo tempo, trova il nuovo pareggio con Mane. Al 63′ gol annullato per il fuorigioco di Sterling. Nel finale ancora grande intensità, ma il risultato non cambia più. Finisce 2-2, Mahrez si è divorato il gol del successo. Il City mantiene un punto di vantaggio sul Liverpool, 74 contro 73. E’ ancora tutto aperto per la corsa al titolo.