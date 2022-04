Nole, cosa succede? La confessione di Djokovic: “ho una malattia per la quale sono state necessarie cure mediche”

SportFair

Novak Djokovic non sta affrontando un periodo facile. Il tennista serbo, numero 1 al mondo, finito nella bufera per la sua posizione sul vaccino anti-Covid, a causa della quale è escluso da molti tornei di tennis in giro per il mondo, ha accusato qualche problema in campo nella finale di Belgrado di qualche giorno fa con Rublev.

“Nonostante la gioia di giocare a casa mia, davanti alla mia gente, non sono riuscito ad arrivare fino in fondo. Purtroppo nel terzo set mi è mancata completamente l’energia, non ho avuto la forza di lottare, e in quelle condizioni era impossibile opporsi a un giocatore tra i più forti del mondo“, ha dichiarato Djokovic.

“Non mi sono piaciute le sensazioni che ho provato alla fine della partita. È stato qualcosa di simile a quanto mi era successo a Montecarlo. Penso che sia legato al malessere che ho avuto di recente. Per fortuna questa mancanza di energie è arrivata alla fine del torneo e non all’inizio. In fin dei conti ho giocato quattro partite tutte al terzo set“, ha continuato il serbo, che ha amesso di avere a che fare con un malessere, precisando che non si tratta, però, di long Covid: “no, non c’entra nulla il Covid è un’altra cosa e non ho voglia di entrare nei particolari, però ha colpito il mio corpo e il mio metabolismo. Ho dovuto subire cure mediche, ma non sono ancora a posto e le sensazioni sono preoccupanti. Questa malattia è stata tosta sia fisicamente che mentalmente, anche perché io sono sempre stato abituato a stare bene, non ho mai avuto grossi problemi. prendo il lato positivo, di essere arrivato a una finale“.