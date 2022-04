Maguire minacciato: allarme bomba nell’abitazione del capitano del Manchester United

SportFair

Ore di paura per Harry Maguire, capitano del Manchester United, ultimamente nella bufera per le sue prestazioni non brillanti in campo. Il calciatore è finito ancora sotto accusa dopo il pesante ko di due giorni fa contro il Liverpool e adesso a far tremare il capitano dei Red Devils e tutta la società sono delle minacce davvero pesanti.

Dall’Inghilterra, infatti, fanno sapere che Maguire ha ricevuto un allarme bomba a casa sua. La minaccia è stata segnalata alla polizia del Cheshire, che oggi pomeriggio ha condotto un’ispezione della casa del nazionale inglese.

“Nelle ultime 24 ore, Harry ha ricecvuto una seria minaccia nella sua abitazione“, ha dichiarato un portavoce del calciatore, che abita con la fidanzata Fern Hawkins e due figli piccoli.

“Ha denunciato questo alla polizia che ora sta esaminando la questione. La sicurezza della sua famiglia e di coloro che lo circondano è ovviamente la priorità numero uno di Harry. Continuerà a prepararsi per la partita di questo fine settimana come di consueto e al momento non commenteremo in ulteriori dettagli“, ha aggiunto.

Una dichiarazione della polizia del Cheshire recitava: “mercoledì 20 aprile, la polizia del Cheshire è stata chiamata a riferire di una minaccia di bomba a un indirizzo nell’area di Wilmslow. Nessuna evacuazione è avvenuta, ma a scopo precauzionale un cane esplosivo della polizia si è recato all’indirizzo questo pomeriggio, giovedì 21 aprile, per condurre una perquisizione nei giardini e nell’area circostante“.