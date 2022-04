L’ultimatum a Maguire fa davvero paura: “lascia il Manchester United entro 72 ore altrimenti…”

SportFair

Giornate di tensione e paura per Maguire: il capitano del Manchester United ha ricevuto solo pochi giorni fa un allarme bomba nella sua abitazione. Una minaccia davvero spaventosa, che arriva dallo scontento dei tifosi, che non sono soddisfatti delle sue prestazioni in campo.

Dopo il ko dello United contro il Liverpool per 4-0, Maguire ha ricevuto minacce serie e spaventose, con un ultimatum arrivato per email al suo agente: “lascia la squadra entro 72 ore”, altrimenti tre bombe piazzate nella sua abitazione esploderanno.

La minaccia, inviata via email all’agente del difensore inglese, diceva che i dispositivi sarebbero stati fatti esplodere se si fosse rifiutato di rispettare la scadenza. Maguire si trovava all’allenamento di Carrington quando il suo agente ha ricevuto l’email, il giorno dopo la sconfitta dello United contro il Liverpool per 4-0, ed è immediatamente corso a casa dalla compagna e le figlie.

I poliziotti hanno perquisito tutta la villa e adesso la famiglia di Maguire, che sta con un compagno di squadra, è fuggita in un rifugio. Nella giornata di giovedì i poliziotti hanno cercato ancora le bombe in questione, senza però trovare nulla.

“Questo è stato preso molto sul serio. Harry e i suoi compagni di squadra ricevono regolarmente minacce di morte sui social media, ma questo era diverso. L’e-mail diceva che tre bombe erano state piazzate a casa sua. Aveva 72 ore per lasciare lo United o sarebbero stati fatti esplodere. Gocciolava di odio e abusi. Fern era isterica. Non si sente più al sicuro. Ne ha abbastanza degli abusi subiti da Harry. È implacabile, personale e fuori servizio. Quando è troppo è troppo. Sono una famiglia unita e Harry li ha sempre messi al primo posto, ma allo stesso tempo si rifiuta di cedere alla folla dell’odio“, ha fatto sapere una fonte.