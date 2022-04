Lucrezia Colombotto Rosso vince al Terre Blanche Ladies Open: primo successo in carriera per l’azzurra

SportFair

Lucrezia Colombotto Rosso ha vinto il Terre Blanche Ladies Open, torneo che ha dato il via alla stagione 2022 del LET Access, il secondo circuito europeo femminile. Sul percorso del Golf de Terre Blanche (par 72), a Tourettes in Francia, l’azzurra si è imposta grazie ad un birdie alla quarta buca di playoff davanti alla tedesca Chiara Noja dopo aver chiuso con uno score di 209 (70 69 70, -7). Un’altalena di emozioni, soprattutto nell’ultimo round, in cui le due protagoniste si sono alternate continuamente in vetta al leaderboard. La classe 1996, dopo aver firmato quattro birdie (alla 8, alla 9, alla 13 e alla 15), ha perso terreno a causa di un bogey e di un doppio bogey (alla 16 e alla 17), ma è riuscita ad imporsi nello spareggio grazie ad un birdie all’ultima buca. Al playoff c’è stato equilibrio per le prime tre buche, ma alla quarta, sempre grazie ad un birdie, è arrivata la vittoria per la 26enne piemontese.

Si tratta del primo successo in carriera sul LET Access per Lucrezia Colombotto Rosso, che succede nell’albo d’oro a Linn Grant, vincitrice nel 2021. Con questa vittoria, la torinese incassa un assegno di 6.400 euro su un montepremi complessivo di 40.000 e sale in testa all’ordine di merito del circuito.

Buona prestazione anche per Erika De Martini. Alla prima gara da proette in carriera, la classe 2000 ha terminato in 12/a posizione con 219 (75 75 69, +3). L’amateur Sara Berselli si è piazzata 26/a con 224 (74 73 77, +8), mentre Alessia Fornara non è riuscita a superare il taglio.

Lucrezia Colombotto Rosso è nata a Torino il 7 marzo del 1996. Professionista dal 2016, nel 2019 ha chiuso al terzo posto la stagione sul LET Access, vincendo in Inghilterra la gara di qualificazione per lo US Women’s Open, la European Sectional Qualifier, conquistando anche la “carta” per il Ladies European Tour. Nel 2020 è stata protagonista di una buona annata – fortemente caratterizzata dal Covid – che l’ha vista chiudere al 24/o posto nella Race to Costa del Sol, l’ordine di merito del massimo circuito continentale femminile, ottenendo anche due Top 10, una delle quali proprio al South African Women’s (settimo posto) e l’altra in Repubblica Ceca al Tipsport Czech Ladies Open (quarta). Cresciuta col mito della messicana Lorena Ochoa, nel 2021 ha coronato il sogno di rappresentare l’Italia ai Giochi di Tokyo.

Il prossimo appuntamento del LET Access sarà il Flumserberg Ladies Open, che si giocherà dal 12 al 14 maggio al Gams-Werdenberg Golf Club di Gams, in Svizzera.