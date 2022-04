Liverpool-Manchester United, Anfield in piedi al 7′: l’omaggio a Cristiano Ronaldo per la morte del figlio | VIDEO

SportFair

E’ in corso Liverpool-Manchester United, big match di Premier League. La squadra di Klopp si gioca la vetta della classifica, in attesa della partita del Manchester City. I red Devils sono stati protagonisti di un rendimento molto altalenante, l’obiettivo è quello di conquistare la qualificazione in Europa.

Assenza pesantissima in casa Manchester United, l’attaccante Cristiano Ronaldo non ha preso parte al match. Sono ore difficili per il portoghese, durante il parto della compagna Georgina Rodriguez è morto uno dei due gemelli. L’omaggio di Anfield è stato da brividi, al 7° minuto tutto lo stadio si è alzato in piedi e l’emozione è stata grandissima.