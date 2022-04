Liverpool-Everton, Alisson sfotte Pickford: il pubblico di casa si esalta | VIDEO

SportFair

Il Liverpool continua la corsa verso la Premier League, è testa a testa con il Manchester City per la vittoria del titolo. La gara contro l’Everton si è conclusa sul risultato di 2-0, non è stata una partita facile per la compagine di Klopp. I gol sono arrivati nel secondo tempo con Robertson e Origi.

Un episodio ha scatenato le reazioni, il protagonista è stato il portiere Alisson. Nei minuti finali l’ex Roma ha imitato il collega Pickford, dopo una parata semplice si è buttato a terra con il pallone. E’ stato lo stesso gesto effettuato dal portiere dell’Everton nel primo tempo per recuperare un po’ di tempo. Lo sfottò di Alisson ha fatto impazzire ancora di più i tifosi di casa.