Liverpool-Benfica, morto un tifoso dei Reds: si era sentito male prima della partita

Una brutta notizia in casa Liverpool, è morto il tifoso che si era sentito male prima della partita di ieri. I Reds si sono qualificati per le semifinali di Champions League, la squadra di Klopp ha rispettato i favori del pronostico contro il Benfica. Dopo l’1-3 dell’andata, la gara di ritorno ha regalato spettacolo e si è conclusa sul risultato di 3-3. Vantaggio dei padroni di casa con Konate, gli ospiti rispondono con Ramos. Il Liverpool scappa con la doppietta di Firmino, poi Yaremchuk e Nunez.

Non solo sorrisi, lo stesso club inglese ha confermato la morte di un tifoso. “E’ con grande rammarico che il Liverpool Football Club conferma che un tifoso sentitosi male prima della partita di ieri sera contro il Benfica è tristemente scomparso”.

“Innanzitutto le condoglianze e i pensieri di tutti i membri del club vanno alla famiglia, ai cari e agli amici del tifoso. Vorremmo ringraziare i servizi di emergenza per i loro eroici sforzi nel prestare cure urgenti e il nostro apprezzamento ai nostri professionisti medici, agli steward e a tutti i sostenitori in prossimità dell’incidente per la loro assistenza”, sono le parole di un portavoce del club.

It is with great regret that we can confirm that a supporter who was taken ill ahead of last night’s fixture against Benfica has sadly passed away.

The thoughts of everyone at the club are with the supporter’s family, loved ones and friends.

— Liverpool FC (@LFC) April 14, 2022