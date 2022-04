Lite Knutsen-Nuno Santos, il provvedimento della Uefa e la durissima reazione del Bodo Glimt

SportFair

E’ altissima l’attesa per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, la Roma dovrà ribaltare il risultato dell’andata (2-1) contro il Bodo Glimt. Si sono registrati momenti di grande tensione con la lite tra l’allenatore del club norvegese Kjetil Knutsen e il preparatore dei portieri giallorossi Nuno Santos. La Uefa ha preso un provvedimento.

“Nuno Santos e Kjetil Knutsen sono stati squalificati in via provvisoria dalla Uefa per la partita di ritorno dei quarti di Conference League, in programma giovedì prossimo allo Stadio Olimpico. Lo ha annunciato l’organo di controllo, etica e disciplina”.

Immediato il commento del Bodo Glimt: “siamo sorpresi e scioccati dalla decisione della Uefa. Faremo appello e ci lavoreremo per tutta la serata. Detto questo, al momento non abbiamo commenti”.

Il tecnico Knutsen rincara la dose: “loro sono disposti a fare qualunque cosa per ottenere risultati. Il modo di lavorare è così lontano da ciò che rappresento come leader. Sono solido come una roccia rispetto a loro. Avrei potuto incontrarli ovunque, in qualsiasi momento. Nessun problema”.