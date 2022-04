L’Italia in vantaggio nella Billie Jean King Cup: Jasmine Paolini regala il 1° punto alle azzurre, che rimonta su Cornet!

SportFair

Jasmine Paolini regala all’Italia del tennis femminile il primo punto nella sfida contro la Francia nel turno preliminare di Billie Jean King Cup. La tennista italiana ha conquistato una splendida vittoria, in rimonta, contro Cornet, vincendo al tie-break.

Un match iniziato in salita, ma Jasmine Paolini non si è mai data per vinta, tenendo i nervi saldi e la concentrazione giusta per ribaltare il risultato e vincere la partita, annullando due match point. Il match è terminato dopo due ore e 25 minuti col punteggio di 2-6, 6-1, 7-6. Adesso è il turno di Camila Giorgi, che sfiderà Dodin.