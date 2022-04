Lewis Hamilton e Serena Williams nella cordata per comprare il Chelsea: la cessione dei Blues entra nel vivo

SportFair

Il Chelsea sta attraversando un momento difficile, dal punto di vista economico e sportivo. La squadra di Tuchel è reduce dalla sconfitta contro l’Arsenal, la partita dell’ultima giornata di Premier League si è conclusa sul risultato di 2-4. Il quarto posto è tornato a rischio, i Gunners si sono infatti portati a 5 punti di svantaggio e anche il Tottenham è vicino. Nel prossimo match i Blues dovranno vedersela contro il West Ham in una gara assolutamente da non fallire. E’ una situazione delicata soprattutto dal punto di vista economico, l’addio di Roman Abramovich ha lasciato il club inglese nell’incertezza. Le sanzioni nei confronti del russo, a causa della guerra Russia-Ucraina, hanno causato l’allontanamento del numero uno del club.

Il futuro del Chelsea

Il futuro del Chelsea è sempre più incerto, le ultime trattative per la cessione non sono andate a buon fine. Continuano i colloqui per individuare una soluzione nel breve periodo e le ultime voci sono veramente sorprendenti. Ci sarebbero anche Lewis Hamilton e Serena Williams nella cordata per acquistare il Chelsea. Secondo quanto riporta il Mirror, il pilota di Formula 1 e l’ex tennista avrebbero dato la disponibilità a investire 10 milioni di sterline a testa. A capo dell’operazione c’è Martin Broughton, vicepresidente dell’International Airlines Group, ovvero la società madre di British Airways, Iberia e Vueling e con un passato nel calcio, al Liverpool. E’ un appassionato del Chelsea e ora vuole assicurare un futuro certo per un club così importante. La trattativa con il governo britannico è stata già avviata.