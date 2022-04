Leclerc-Verstappen, siparietto in conferenza stampa dopo la gara sprint: “ho dovuto usare il binocolo”

SportFair

Ad Imola si ripropone la sfida tra Verstappen e Leclerc. Nei primi due giorni in pista è stato l’olandese della Red Bull ad avere la meglio sul suo avversario, ma la gara è oggi e lo spettacolo è assicurato. Nonostante la rivalità il clima tra i due piloti non è affato teso, anzi, Leclerc e Verstappen, rivali sin dai tempi del kart, riescono anche a ridere e scherzare.

In conferenza stampa, infatti, dopo la gara sprint di ieri, i due sono stati protagonisti di un simpatico siparietto. Al centro della conversazione c’è stata la splendida partenza del monegasco della Ferrari nella gara sprint: “hai fatto una partenza straordinaria, parlaci della zona di frenata alla curva 2, quando tu e Max eravate fianco a fianco”, ha chiesto un giornalista. “Alla partenza? Eravamo fianco a fianco? Non credo che fossimo fianco a fianco“, ha risposto Leclerc. “Ho dovuto usare il binocolo per vederlo”, ha risposto Verstappen.